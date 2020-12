La justícia obliga Govern a repetir la valoració d'ofertes d'un concurs

El Superior ha donat parcialment la raó a una UTE que concorria a la licitació

14/12/2020

Andorra la Vella

El Govern haurà de repetir la valoració de les ofertes que es van presentar al concurs per a l’adjudicació de la gestió del servei de prevenció de riscos laborals de l’administració general l’any 2017. Una sentència recent de la sala administrativa del Tribunal Superior ha donat parcialment la raó a l’UTE que va presentar una de les tres ofertes de la licitació, en el sentit de concloure que la resolució final de l’executiu no va estar suficientment motivada. “Les resolucions impugnades estan mancades de la motivació suficient, la qual cosa representa un vici de forma que ha de comportar l’anul·labilitat de la resolució”, fixa la sentència.



La Batllia va desestimar inicialment el recurs de l’UTE i aquesta (integrada per tres empreses) va formular un recurs d’apel·lació al Superior argumentant, entre d’altres disfuncions, que la valoració d’ofertes havia estat arbitrària. L’executiu, al seu torn, va replicar que s’havia justificat la puntuació atorgada a cada licitador i usant fórmules de càlcul objectives i que no contradeien allò fixat al plec de bases.



Els demandants discutien la manera d’assignar la puntuació a l’oferta econòmica i la referida a les credencials de l’empresa. Quant a l’econòmica, es valorava amb 10 punts el preu més baix i, de manera lineal, es treien punts en funció de la diferència entre el preu ofert per cada licitant i el valor més baix. Un punt per cada 5% de diferència. En el cas de les credencials es valorava, per exemple, amb 10 punts l’empresa que més treballadors presentés i, també de manera lineal, es reduien punts en funció del nombre d’empleats presentats per cada oferta i el valor més alt. En aquest cas, un punt per cada 20% de diferència. El que qüestionen els demandants són els percentatges diferents en funció del criteri valorat (un 5% en el preu, un 20% en el nombre d’empleats).



La sentència cita jurisprudència i, en concret, un altre concurs per prestar un servei de l’administració general: el de vigilància. Apunta que aquella sentència recordava la necessitat d’usar criteris de valoració al més objectius possibles i també la importància de motivar les decisions sobre l’adjudicació adequadament. I la resolució afegeix que en el cas d’aquest concurs no s’ofereix “cap explicació” respecte als percentatges de diferència emprats per deduir punts. El per què un 5% o un 20%. Per tant, es considera que la resolució no està motivada i que això s’ha de corregir.