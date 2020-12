Tres pacients afectats pel virus estan a cures intensives

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 14/12/2020 a les 17:05

Redacció Andorra la Vella

El nombre d'ingressats per la Covid-19 es manté estable des d'ahir amb 19 malalts a l'hospital, segons ha informat el SAAS aquesta tarda. Tres dels afectats es troben a l'UCI i un d'ells necessita ventilació mecànica. Els pacients hospitalitzats a planta continuen sent 16, la mateixa xifra de diumenge després de la defunció ahir d'una de les persones contagiades per coronavirus.