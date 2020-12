Espot rep al ministre d'Afers Exteriors de San Marino

El cap de Govern s'ha reunit avui amb Luca Beccari durant la seva primera visita oficial al Principat

Actualitzada 14/12/2020 a les 17:34

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut avui al ministre d'Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions de la República de San Marino, Luca Beccari, qui ha visita per primera vegada de manera oficial Andorra. La delegació de San Marino s’ha desplaçat amb un vol directe entre Remini i l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell per tractar temes com les negociacions de l’acord d’Associació amb la Unió Europea o la recent entrada al Fons Monetari Internacional, i celebrar els 25 anys de les relacions diplomàtiques entre ambdós països.



Beccari també s'ha reunit amb els ministres Maria Ubach, Eric Jover i Joan Martínez Benazet, i amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, per aprovar un acord de cooperació entre els dos estats i l’avançament cap a la signatura d’un conveni de no doble imposició i tractar les estratègies que s’han pres durant la pandèmia. el ministre d'Afers Exteriors de San Marino també visitiarà avui les dependències d'Actua, acompanyat pel secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i es reunirà amb la síndica general, Roser Suñé.