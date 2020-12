Espanya preveu iniciar la vacunació el 4 de gener

El ministre de Sanitat, Salvador Illa assegura que sobraran dosis, una part de les quals, hauran d'arribar a Andorra

Actualitzada 14/12/2020 a les 14:06

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha assegurat avui que la previsió és iniciar la vacunació a Espanya el "4 o 5 de gener", sempre i quan l'Agència Europea del Medicament aprovi el seu us el proper 29 de desembre. Illa ha destacat que es preveu poder comptar amb 140 milions de dosis, que arribaran de manera progressiva, per la qual cosa en "sobraran" per a la seva distribució a altres països.



Cal recordar que Salvador Illa i el ministre de Salut d'Andorra, Joan Martínez Benazet, van acordar que una part de les dosis que han d'arribar a Espanya es redirigiran a Andorra, com també passarà amb les vacunes de França. Està per veure, però, els terminis amb els quals es treballarà amb el Principat per fer arribar les vacunes al país.



Illa ha remarcat que "hi haurà vacunes per a tothom" i l'estratègia de vacunació començarà amb el personal sanitari, persones que viuen a les residències i també aquelles amb discapacitat.



Catalunya ha exposat aquest matí l'operativa de vacunacions que es desenvoluparà a principi d'any "de seguida" que arribin les primeres dosis. La conselleria de Salut catalana activarà 500 infermeres que formaran 25 equips amb 20 professionals per cada grup. Dos sanitaris es desplaçaran per administrar les vacunes a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, segons han detallat en la roda de premsa posterior a la reuniò del Procicat d'aquest matí.

