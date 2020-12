Els bancs prorroguen el termini per sol·licitar l'ajornament de préstecs

Els afectats econòmicament per la Covid podran demanar-les fins al 31 de març

Actualitzada 14/12/2020 a les 17:41

Redacció Andorra la Vella

Els bancs prorrogaran el termini per a sol·licitar carències dels préstecs o crèdits als afectats econòmicament per la Covid-19 fins al 31 de març. Així ho han acordat les entitats bancàries en la darrera assemblea general d’Andorran Banking, un fet que permetrà a les empreses i famílies que ho demanin ajornar-ne el pagament amb una durada màxima de nou mesos, tant per a crèdits o préstecs personals com els hipotecaris per a particulars i empreses, sempre que aquests compleixin amb una sèrie de requisits i ho sol·licitin abans del 31 de març. “Aquesta pròrroga de la carència sectorial és una mostra més del compromís del sector amb els ciutadans del nostre país” ha manifestat la directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós. El termini màxim no s’aplicarà a les modificacions en els calendaris de pagament acordades abans del 30 de setembre de 2020, que mantindran els períodes estipulats en cada cas, i les mesures incloses en aquest acord sectorial no podran aplicar-se de forma simultània a les mesures establertes per la normativa legal.