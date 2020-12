El PS denuncia cartells que incompleixen l'ús del català

El socialdemòcrates subratllen que la llengua "és responsabilitat de tothom"

Un dels cartells denunciats pel PS Un dels cartells que no està en català PS

Actualitzada 14/12/2020 a les 19:10

Redacció Andorra la Vella

El PS + Independents d'Encamp ha denunciat que hi ha cartells i rètols a la parròquia que incompleixen la Llei d'ordenació de l'ús del català. Els socialdemòcrates subratllen que la llengua "és responsabilitat de tothom" i que cal unanimitat per defensar-la. El conseller David Rios ha afirmat que el foment de la llengua no pertany "a cap partit ni de cap corrent ideològica".