Dues reunions familiars amb un màxim de 10 persones per Nadal

El Govern facilitarà un autotest d'antígens a cada ciutadà major de 6 anys

Espot i Martínez Benazet han presentat el protocol de Nadal Espot i Martínez Benazet han presentat el protocol de Nadal Fernando Galindo

Actualitzada 14/12/2020 a les 19:05

Redacció Andorra la Vella

El Govern permetrà dues reunions familiars per Nadal amb un màxim de 10 persones i recomana la realització d'un test d'antígens el dia que s'hagi de mantenir la trobada, segons fixa el protocol aprovat per a les festes presentat aquesta tarda. El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que es facilitarà un autotest a cada ciutadà major de 6 anys en una operativa de distribució que encara s'ha d'acabar de definir.



Espot ha indicat que es demanarà la participació de les administracions comunals per al repartiment dels tests i que s'està en contacte amb les farmàcies i els distribuïdors per aprovisionar el país del nombre de tests suficients perquè tothom en pugui disposar per fer-se la prova abans de cadascuna de les dues celebracions nadalenques que pot mantenir. Aquestes trobades es poden fer a domicilis i també a restaurants i per això el Govern aprovarà un decret que fixa que el 24 de desembre a la nit, el 25 i el 26 al migdia, el 31 a la nit i l'1 i el 6 de gener al migdia els establiments de restauració poden servir a taula a grups d'un màxim de 10 clients. I en tots els casos s'han de seguir les obligacions de distància de seguretat entre taules i ús de la mascareta fins al moment de tenir el beure o menjar.



El cap de Govern ha remarcat que aquestes excepcions nadalenques s'adopten tenint en compte la bona situació epidemiològica actual i el dret de les famílies a retrobar-se i ha insistit que cal ser molt curosos amb el compliment de les restriccions i evitant les interaccions socials per arribar a les festes en el millor escenari possible. Espot ha advertit que si la incidència de la pandèmia augmenta es poden revertir les mesures contemplades al protocol nadalenc "si la situació no és tan bona com esperem".



El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que per avaluar l'impacte de les trobades familiars s'han fet càlculs amb un model matemàtic que indica que una reunió de 10 persones, durant 2 hores, sense que s'hagin fet el test d'antígens ni segueixen les recomanacions pot comportar 735 positius. La xifra baixaria fins a 320 contagis si els assistents s'haguessin cribrat amb l'autotest abans de la reunió. Si l'estimació es fa amb una trobada de 15 persones els casos es disparen fins a 1.144 que quedarien reduïts a 488 si se'n fan la prova d'antígens. Martínez Benazet ha recalcat que el risc de rebrot "és molt elevat" si no se segueixen les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19 i que l'augment de casos després de les festes abocaria a un repunt superior a 50 casos més per dia. I ha emfatitzat que el test s'ha de fer el mateix dia de la celebració abans de trobar-se amb persones de fora de la unitat de convivència i que el que indica és que en aquell moment la persona no és infectiva però sí que pot ser que tingui el virus.



Espot ha subratllat que la pressió sobre el sistema sanitari és ara "molt acceptable" i que els dies que falten per a les festes són "absolutament cabdals" perquè el Nadal es pugui celebrar en un context favorable "i no tenir un rebrot terrible al gener que ens obligui a adoptar mesures adverses per a tots". I ha insistit que només es poden fer dues celebracions i que si una es fa fora del país només se'n pot fer una altra de tornada al Principat. Les persones que no es puguin fer l'autotest també el podran fer en 'stop labs'. El ministre de Salut ha assegurat que la tècnica per fer el test d'antígens és senzilla i consisteix a agafar una mostra del nas que en 10-15 minuts indica si la persona pot contagiar la Covid-19. Els tests porten instruccions sobre com s'han de fer i Martínez Benazet ha assenyalat que també s'informarà del procediment a les xarxes socials i pels mitjans de comunicació.



Reforç als 'stop labs'

El cap de Govern ha destacat que tota la infraestructura que envolta els cribratges, des dels 'stop labs' fins a l'atenció telefònica per demanar cita prèvia es reforçarà perquè tothom es pugui fer una TMA si pensa que ha estat en una situació de risc en una celebració, tant al país com a fora, si es troba malament o si dona positiu en un test d'antígens.

