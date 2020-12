Crèdit Andorrà i el museu Thyssen s'uneixen per a la nova exposició

Actualitzada 14/12/2020 a les 13:27

Crèdit Andorrà i el museu Carmen Thyssen uneixen esforços per a la nova exposició, 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas' s'inaugurarà el 12 de febrer i comptarà amb 28 obres, 23 de les quals seran de la col·lecció de Crèdit Andorrà i cinc de la Carmen Thyssen. L'equip del museu ha preparat l'exposició en només sis mesos, respecte als 14 que són habituals, per intentar adaptar-se a la situació de la pandèmia. Ha preferit fer un canvi d'exposició i reservar la que estava prevista per al 2022 i així no haver d'arriscar-se a no poder inaugurar-la arran de les restriccions de mobilitat de la pandèmia.

Així doncs, han optat per apostar per obres de proximitat i no posar en risc la inauguració de la cinquena exposició que oferirà el museu Carmen Thyssen, que comptarà amb artistes del segle XIX i XX com Joan Roig Soler o Joaquim Mir amb 'Els Prats de Santa Coloma', que serà la imatge de l'exposició.

D'altra banda, des de la fundació Museand, Pep Farràs ha indicat que ja són 12.000 les persones que han gaudit d'Influencers en l'art. De Van Goyen al Pop Art' respecte a les 17.400 que van visitar Femina Feminae. Tot i això, i tenint en compte la crisi sanitària i els tancaments que ha provocat, Farràs ha fet una lectura molt positiva de les dades.

El Mata Mua haurà d'esperar

Guillermo Cervera ha explicat durant la roda de premsa que encara estan en converses amb el ministre de Cultura espanyol sobre la col·lecció: "Encara ens queden 15 dies i estem intentant trobar un punt mig abans de la finalització del préstec el 31 de desembre". I ha detallat que a hores d'ara "no hi ha res tancat" i que sovint aquestes situacions es resolen "a l'últim minut". El que sí que tenen clar és que el Mata Mua no vindrà a Andorra l'any 2021 perquè "hem de ser realistes i adaptar-nos a la situació actual", i el trasllat d'una obra com aquella implicaria molts diners. Amb tot, no ha descartat la possibilitat que la peça s'exhibeixi al Principat: "La baronessa ja va comentar que es podria produir".