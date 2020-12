Canviar o no el Codi Penal

L’òrgan expert en violència de gènere del Consell d’Europa recomana modificar el Codi Penal per tipificar els delictes envers les dones. Encoratja la justícia a penalitzar que una relació sexual sense consentiment sigui considerada una agressió.

Lorena Giménez Andorra la Vella

Tenim un gran problema, i no només amb la violència sexual i el seu consentiment o no, sinó en tots els àmbits en què hi ha implicada una discriminació per gènere”. Així valora l’advocada Adela Nieto les recomanacions en l’àmbit judicial realitzades pel GREVIO, el grup expert en acció contra la violència envers les dones i la violència domèstica del Consell d’Europa, que urgeix el Govern a modificar el codi penal per tipificar que una relació sexual sense consentiment sigui considerada una agressió i que es revisi l’escala de penes que s’apliquen al delicte.



D’aquesta manera, Nieto va posar de manifest que la modificació és totalment necessària, malgrat que va puntualitzar que “s’ha de regular amb molta cura i realitzar una anàlisi molt curosa de cada mena de cas, ja que cadascun té les seves particularitats”. Així doncs, va exposar que l’objectiu principal en l’abordament dels casos de violència de gènere s’ha de posar el punt de mira en la víctima, l’agressor i el seu entorn. “Volem igualtat per a tot, s’ha de punir la violència en qualsevol de les seves formes i, evidentment, deixar un espai per a la rehabilitació”, va apuntar.



En la mateixa línia, la lletrada Patrícia Bragança va indicar que per avançar en la lluita contra el masclisme i garantir la protecció d’aquest col·lectiu, “és necessari reformar el Codi Penal i afegir-hi el considerant del consentiment en les agressions”. Bragança va destacar que, “desgraciadament”, a Andorra encara hi ha una cultura negacionista a les agressions, per la qual cosa, “l’àmbit del consentiment segueix essent un tema tabú en la nostra societat moderna”.



D’altra banda, l’advocada Maite Bourgeaud va manifestar que malgrat la violència envers les dones existeix i en molts territoris és “una pandèmia”, sortosament, “això no succeeix al nostre país com un problema general ni social”. D’aquesta manera va considerar que en el marc actual no és necessària una reforma del Codi Penal, ja que aquest té en compte “que qualsevol agressió contra una persona per motius discriminatoris comporti una major penalització”. I va comentar que és molt més necessari “acompanyar les mesures repressives amb la teràpia continuada per intentar canviar la perspectiva de l’agressor”. Al seu torn, l’excomissari del cos de policia i advocat, Benjamí Rascagneres, va exposar que una reforma del Codi Penal podria suposar “una sobreregulació”, que derivaria en una discriminació en altres tipologies de delictes. “La consideració o no del delicte tenint en compte el consentiment comportaria una criminalització diferent i discriminatòria i considero que seria perjudicial”, va dir.



No obstant les diferents opinions, els quatre lletrats van coincidir que per arribar a la plena erradicació de la violència de gènere és necessari treballar intensament en l’educació i la conscienciació dels més joves, que “poden arribar a normalitzar la situació que viuen a casa i no tenir consciència sobre l’agressió que estan exercint”.

