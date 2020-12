'Botellón' en un refugi d'Encamp

Un vídeo compartit a Facebook denuncia la brutícia en la qual va quedar l'exterior i l'interior de l'espai

Actualitzada 14/12/2020 a les 15:29

Redacció Andorra la Vella

Un usuari de Facebook ha denunciat a Facebook l'estat en què va quedar un refugi d'Encamp on es va produir un botellón. Tant l'interior com l'exterior d'on va tenir lloc la festa van quedar totalment plens de brossa amb restes d'ampolles d'alcohol, tabac, gots de plàstic i altres begudes repartides per tota la zona.



Els fets denunciats van tenir lloc a final de novembre.

