Atenció dels capçaleres fins a les 22 hores

PROP DEL 88% DELS ASSEGURATS JA TÉ UN METGE REFERENT

Una vella aspiració dels ministeris de Salut des de fa més de deu anys també era aconseguir que cada ciutadà tingués un metge de capçalera referent. Tenir-lo ja és una obligació des de l’1 de gener si és que no es vol pagar més per usar la sanitat pública i les dades demostren que és l’opció escollida per la immensa majoria de la població. Segons les dades facilitades per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ara mateix 63.650 usuaris en tenen un sobre un total de 72.572 assegurats residents al país, cosa que vol dir un 87,71%. Qui se salti el metge referent i vagi directament a un especialista ha de pagar més cara la visita i també les proves que se li puguin receptar.

És un projecte que ja es va anunciar fa més d’un any amb la voluntat d’acabar amb un dels problemes endèmics del servei d’Urgències de l’hospital: que acudeixin pacients amb patologies que són pròpies de l’atenció primària. En aquell moment es van plantejar dues opcions: o ampliar el servei de permanències mèdiques (les guàrdies que fan els metges de capçalera els festius i caps de setmana) també als laborables o bé incoporar metges de capçalera al servei d’Urgències. El plantejament que ha passat el ministeri als metges és l’ampliació de les permanències mèdiques, de manera que funcionin des del moment que els professionals tanquen les consultes a la tarda fins a les deu de la nit.Els possibles canvis s’han d’abordar amb el Col·legi de Metges, que es qui coordina el servei de guàrdies. El servei es va reformular fa més de deu anys, ja que fins aleshores hi havia un metge de guàrdia que feia visites a domicili i es va demostrar un model ineficient. Llavors el 116 va esdevenir centre regulador per determinar quan calia una visita a domicili i es va instaurar la consulta dels caps de setmana i festius al CAP del Prat Gran d’Escaldes. Ja més recentment, el 2015, el Govern va acordar un canvi d’ubicació d’aquesta consulta per tal d’apropar-la més al servei d’urgències de l’hospital i que s’hi poguessin fer derivacions de pacients que havien acudit al centre sanitari quan la patologia que presentaven no ho feia necessari. Així que la consulta es va traslladar a la clínica Verge de Meritxell i amb el mateix horari: dissabtes, diumenges i festius de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores. Llavors també es va decidir suprimir les guàrdies nocturnes per l’elevat cost que suposaven en relació amb les escasses visites que es feien, malgrat seguia havent un metge localitzable. Veus del col·lectiu mèdic expressen dubtes sobre la necessitat de la mesura i es demanen si la nova proposta de Salut serà realment eficaç.