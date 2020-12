Andorra Telecom amplia la velocitat d'Internet per a les empreses

El nou servei, que té un cost addicional, permet que la connectivitat es pugui incrementar fins a 1 Gbps

Redacció Anodrra la Vella

Andorra Telecom ha ampliat el servei de connectivitat per a les empreses, que a partir d'ara tindrà més velocitat de connexió a Internet. El paquet de connectivitat bàsica "Mòdul d'Accés a Internet", destinat principalment a petites i mitjanes empreses, es podrà ampliar fins a una velocitat d'1 Gbps per 7 euros més de la tarifa mensual, així com les companyies que tenen contractat un servei d'Internet d'Alta Capacitat, també tindran l'opció de contractar la velocitat de connexió de fins a 1 Gbps, un servei que incorpora diverses opcions de redundància per a una major seguretat de connexió i que està disponible per un preu addicional de 20 euros. El portaveu de la parapública, Carles Casadevall, ha manifestat que l'objectiu és "donar un impuls" als productes per a les empreses per tal d'assolir la màxima competitivitat i "tenint en compte la situació actual on cada vegada més es necessiten velocitats de connexió elevades i poder tenir a molts usuaris connectats alhora sense que es vegi perjudicat el rendiment de la connexió". Les empreses que vulguin contractar la nova velocitat de connexió poden fer-ho a través del 875 900 o posant-se en contacte amb el seu gestor habitual d'Andorra Telecom.

