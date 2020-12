Primer el campanar Treballs a l'església de Sant Vicenç d'Enclar. Fernando Galindo

Actualitzada 13/12/2020 a les 07:26

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Els consellers de la coalició també han aprovat una esmena que ha de permetre la reconstrucció de l’església de Sant Vicenç d’Enclar, que va patir un esfondrament. La millora es farà al llarg dels exercicis pressupostaris 2021 i 2022. En principi la reconstrucció del campanar estava prevista aquest any, però com que ha estat un exercici atípic marcat per la crisi sanitària tot s’ha endarrerit. De moment s’han gastat 60.000 euros. Per a l’any que ve es calcula destinar-hi 100.000 euros per al campanar i el 2022, 175.000 per rehabilitar l’interior del temple.



L'antiguitat del monument (més de 1.200 anys), la pèrdua de la cohesió del morter interior, la fallida de la base en la banda sud-est i l’episodi de pluges i vent són les causes que els experts van estimar que van provocar que el campanar de Sant Vicenç d’Enclar col·lapsés i caigués ara fa tot just un any.

Nou mesos més tard, el Govern va aprovar la licitació del concurs de selecció d’un equip de professionals per a l’elaboració del projecte de reconstrucció de l’obra. Des de llavors, els esforços dels tècnics del departament de Cultura es van centrar principalment a desenrunar el terreny per tal d’elaborar un estudi que permeti planificar les fases de la reconstrucció.



El projecte, en la seva globalitat, ha d’incloure alhora una proposta de condicionament dels paviments, dels revestiments i del sistema d’il·luminació de l’interior de la resta del temple. A més, també s’haurà d’elaborar un pla de protecció i conservació preventiva del bé immoble. Patrimoni Cultural va rebre la sol·licitud de cinc equips interessats a elaborar el projecte per a la reconstrucció.