Personal del SAAS se suma a les queixes pels fums i el fred a l''stop lab'

Les professionals se sumen a la queixa de la Creu Roja del fred i la inhalació de fums

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:10

Anna Ribas Andorra la Vella

Les infermeres del SAAS se sumen a la queixa de la Creu Roja en relació amb el fred i la inhalació de fums a la qual estan exposats a l’stop lab de l’aparcament del Prat de la Creu. Així ho exposava una professional sanitària, que destacava que “tenim unes condicions laborals que em sembla que no són condicions”. En aquest sentit, destacava que ja fa “moltes setmanes” que demanen algun canvi d’ubicació.



Un canvi que de moment no arriba malgrat que les primeres queixes van arribar fa mesos: “Al setembre o a l’octubre vam tenir unes setmanes que deia molt fred i ja vam començar a dir-ho. Ara fa tres setmanes que va baixar molt la temperatura i que ens hem tornat a queixar”. “Això és una nevera, estem treballant a 2 graus i treballem 12 hores seguides amb aquesta temperatura”, explicava des de l’stop lab la infermera.



Sobre la contaminació, el personal ha notat una diferència molt gran darrerament perquè últimament ha baixat el volum de les proves. “Abans fèiem 400 proves al dia només a les taules del SAAS, al setembre i l’octubre la mascareta FFP2 ens quedava negra”, precisava. I afegia que treballar en aquestes condicions és “com si estiguéssim en una ciutat molt contaminada”, afortunadament, però, amb el doble filtratge de les mascaretes poden evitar la majoria de partícules. El fred i els fums és una barreja que sovint fa que acabin el torn amb mal de coll i mal de cap. De moment no han rebut cap input sobre un futur canvi d’ubicació tot i que “hem sentit que la gent podria aparcar en una altra planta i pujar a peu a fer la prova i així tapar les finestres”. Però igualment han de ventilar sovint pel virus. “Qualsevol altra ubicació ens aniria bé”, s’expressa el personal del SAAS, en la mateixa línia que la Creu Roja, que també ha demanat el trasllat. “És difícil perquè amb el cotxe és molt pràctic i es fa en un moment, ve molta gent i potser no hi ha tantes opcions”, però ells en necessiten una.

#2 Abril

(13/12/20 07:29)



#1 Conductor

(13/12/20 06:58)