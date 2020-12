Andorra acumula 79 defuncions pel virus en una dia en què s'ha detectat 50 positius més i els actius pugen a 630

Un home que es trobava a la planta Covid de l'hospital Nostra Senyora de Mertixell ha mort en les darreres hores i s'ha convertit en la 79a víctima del virus al país, tal i com ha confirmat el ministeri de Salut. La defunció es dona en un dia en què s'han detectat 50 positius nous, que han situat la xifra de casos totals al Principat en 7.338, dels quals 6.480 corresponen a la segona onada. Salut no ha registrat cap alta respecte ahir, per la qual cosa els casos actius han crescut fins els 630.



D'altra banda, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb un pacient més que ahir i els ingressats per Covid ascendeixen a 19. D'aquests, 16 es troben a planta, mentre que l'UCI es manté amb tres pacients, dels quals un requereix ventilació mecànica.