La nevada deixa fins a cinquanta centímetres de gruix en cotes altes

Protecció civil du a terme diverses voladures per evitar allaus davant l'augment de temperatures

Actualitzada 13/12/2020 a les 12:44

Redacció Andorra la Vella

Les nevades d'ahir van deixar fins a cinquanta centímetres d'acumulació a les cotes més altes. Protecció Civil va dur a terme ahir la tarda diverses voladures a Soldeu, Arinsal i Arcalís, per evitar allaus davant l'augment de les temperatures i el risc que hi poguessin haver despreniments. Els tirs es van fer a llocs on les allaus poden tenir afectacions a la carretera. Abans de llençar els explosius, els tècnics van tallar la circulació per evitar possibles incidències. Segons han explicat els agents al Diari, avui no es preveuen que hi hagi més tirs, tot i que apel·len a la precaució de totes aquelles persones que tinguin pensat dur a terme alguna activitat de muntanya. De fet, des de Vallnord- Pal Arinsal han informat a través de Twitter que ha procedit a una obertura progressiva per risc d'allaus a la zona d'Arinsal. A Pal, els circuits de skimo estan operatius. El Servei de Mobilitat, a hores d'ara manté activada la fase groga a la CG2 per passar el Port d'Envalira i la RN22 d'accés a França.