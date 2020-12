“Hi ha comuns que no són solidaris amb el país”

La cònsol major lloa el projecte del telefèric del pic de Carroi, que considera clau per a la parròquia, i destaca que el comú mantindrà gairebé totes les inversions que tenia previstes

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:05

Eduard Piera Andorra la Vella

A les portes de complir-se un any en què va guanyar les seves segones eleccions comunals consecutives, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, repassa com ha estat el 2020, un any marcat per la pandèmia mundial.



Com ha anat aquest primer any del segon mandat?

Ha anat fatal, no podem dir gran cosa més; un any molt complicat que no ens esperàvem quan estàvem en campanya. Està sent un any atípic, però hem d’intentar treure la part positiva; hem après a treballar d’una altra manera i, malauradament, a gestionar pandèmies. Vam aprovar pressupostos al febrer, i es va haver de replantejar tot.



La pandèmia els ha canviat les previsions que tenien al llarg de la legislatura?

No especialment, nosaltres som diferents a Govern, tenim uns altres objectius i finalitats; segurament alguna cosa ens obligarà a nivell que ens quedarà algun projecte en cartera i no es podrà executar. Però no hem renunciat a gairebé res del que teníem previst, però sí que hem adaptat els calendaris. Hem optat per ser prudents.



Entre aquests projectes, hi havia el telefèric del pic de Carroi. En quin punt està?

S’està acabant de redactar el plec, que esperem que estigui a finals de gener. Però aquest projecte no ens preocupa perquè el cost per al comú és zero. Quan tinguem les propostes posarem a informació pública i els ciutadans es manifestaran. És un projecte en què cada vegada crec més. Som un país turístic, que vivim del turisme, que tenim un múscul econòmic molt justet, fora del turisme, i un atractiu com el pic de Carroi en un parròquia com Andorra la Vella, que és eminentment comercial, no el podem deixar perdre.



Es critica l’impacte ambiental.

És un projecte que no té cap tipus d’impacte ambiental. Pot ser una mica visual, però cap emissió. Aquests tipus de mitjans és el més net, treu cotxes de la carretera, i si després ens obre les portes d’anar a Pal, Andorra la Vella no pot renunciar a aquest projecte.



Quan començaran les obres dels Serradells?

Estem al punt que si tot va bé, i ja sé que ho hem dit diversos cops, passat festes es reiniciaran les obres; les teníem adjudicades des del març, i va venir la pandèmia. A més a més, hi va haver un parell de recursos a nivell de les preliminars, però tot això ja s’ha resolt i ja no creiem que hi hagi cap problema i així ho hem demanat a la batllia. No crec que a partir del 10 de gener es pugui aturar. A més a més, el concurs ens ha sortit beneficiós perquè podem fer fins i tot millores amb la quantiat que es va percebre de l’asseguradora.



Vostè sempre havia parlat de la importància de tenir un casino, i ara ja tira endavant.

Sempre ho hem dit, és un atractiu més i això és molt positiu per a la parròquia. No ens traurà de pobres, però un país turístic, necessita un casino, perquè hi ha molts visitants a qui els agraden aquest tipus d’atractius. A mi m’era igual, qualsevol dels que es fes a Andorra la Vella; aquesta proposta, a més ens porta una modificació urbanística important, que és una plaça pública i connexió directa de Prat de la Creu amb Meritxell, i estic molt contenta perquè això és un plus.



Han quedat tocades les relacions amb els comuns pel fons de solidaritat de Govern?

Les relacions estan bé però les posicions no han canviat, vam dir que aportaríem els dos milions, i així ho he manifestat al Govern, i estem a punt de signar el conveni. Des del meu punt de vista, Andorra la Vella fa el que ha de fer, que és ser solidaris amb el país. Hi ha comuns que no han entès la situació i no seran solidaris amb el país, sinó que actuaran pel seu comú. Jo ho respecto tot, però penso que en aquests moments la solidaritat entre tots hauria d’existir. Però cada comú ja respondrà davant els seus ciutadans quan sigui el moment. Nosaltres fem l’aportació perquè es puguin pagar els ERTO, i fem la més alta perquè Andorra la Vella és la parròquia que en té més, amb un 31%, i és lògic que aportem més diners al fons.



Han avançat amb Govern en la cessió de terreny per construir habitatge?

En breu signarem el conveni defnitiu. En vam estar parlant amb el Govern, i em consta que en els pressupostos hi ha una partida per tal de poder fer aquest habitatge a preu regulat. Estem contents que Andorra la Vella pugui ser la primera parròquia a poder-ho fer. A més es farà una plaça i un aparcament.



Com està la relació amb el partit de l’oposició?

La relació no és dolenta, al final tothom fa política, però soc una persona que, recordant les eleccions, em va costar molt la campanya. La vaig viure molt malament, es van dir moltes barbaritats, i que en campanya tot s’hi valgui, i que l’endemà diguem tots amics... això no funciona així i em va fer mal, i ho reconec, la relació em va costar durant els primers dos mesos. Però va arribar la pandèmia i tots vam fer un esforç. Vam crear una junta de govern ampliada amb la minoria, i els vul agrair el suport que van donar en totes les mesures que es van emprendre. Però és obvi tenim models diferents per a la parròquia.



I a Govern, amb diferents partits, com funcionen?

Estic molt contenta i cada dia més convençuda que s’havia de fer; hem donat entrada a altres persones i partits, i tenen visions diferents que aporten molt, tant els Liberals com SDP. No hem hagut d’anar mai a cap votació, i estic molt contenta d’haver-ho fet. Estan funcionant molt bé els consellers de DA, Liberals, SDP i un independent que tenim.

#5 Josep

(13/12/20 08:17)



#4 Josep

(13/12/20 07:57)



#3 David

(13/12/20 07:05)



#2 Rui

(13/12/20 06:48)



#1 H..ns

(13/12/20 06:36)