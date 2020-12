Els hotelers i restauradors ja donen per perdut el Nadal

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:28

Anna Ribas Andorra la Vella

Els hotelers i restauradors ja tenen “coll avall” que perdran les festes de Nadal. Cristina Canut, presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), destacava que “nosaltres estem tancats i de moment ningú té expectatives d’obrir”. I afegia que “estem rebent moltes anul·lacions de cara al Nadal i hi ha hotels que ja no tenen cap reserva”. Davant d’aquest escenari, confessava que tenen por de fer tota la inversió que cal per obrir a les festes i que després no puguin entrar els turistes.



I posava en dubte que es pugui tenir visitants durant tota la temporada d’hivern: “Es preveu una tercera onada després de les festes, i si la situació empitjora a França, no dubtaran a tornar a endurir les mesures”. “No sabem quants dies podran entrar a Andorra, i nosaltres hem hagut de sacrificar molt a canvi: l’obertura de pistes”. Tanmateix, apuntava que tot i que el turista espanyol pot venir, la gent té por. I que no treballar per les festes implicarà tenir menys coixí per aguantar la temporada baixa.



En la mateixa línia, el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, destacava que obriran quan puguin arribar turistes, “i la majoria obrirà el dia 7 de gener”. “Si el 21 de desembre Andorra s’assimila a l’Alt Urgell i venen turistes, farem el que sigui”, deia.



Des de la Unió de Bars, Heiko Kirchner assegurava “els sopars es faran a casa, molt poca gent podrà finançar-se’l a fora”. A més, comentava que amb el turista francès no n’hi haurà prou i descartava la presència del català. Per això, apuntava que caldran més ajudes.