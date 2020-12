El Govern destinarà 80.000 euros per esfondrar l’immoble i deixar un solar buit que ara és un lloc de reunió per fer ‘botellons’

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:17

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Casa Parramon de la Massana té l’extremunció, té els dies comptats després que els tècnics han verficat que el seu estat de conservació és molt dolent i que és impossible rehabilitar-lo. L’edifici serà enderrocat l’any que ve, i en el seu lloc quedarà un solar buit a l’espera que el comú i el Govern decideixin què volen ubicar en aquest lloc. Aquest és el resultat de l’esmena dels tres grups de la majoria al projecte de pressupost, que serà votat al Consell General dijous que ve.



El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va exposar que actualment l’edifici és irrecuperable: “Té filtracions, l’edifici està molt malament i a més és un lloc de reunió per fer botellón. És impossible reformar-lo”.

Casa Parramon és un edifici amb terreny annex, propietat del Govern, i que durant les darreres campanyes electorals ha estat objecte de múltiples propostes per part de les diferents candidatures, amb diferents idees per ubicar-hi organismes oficials i donar-li un ús. De moment queda en stand-by, el seu estat de conservació i la falta de recursos econòmics no permeten afrontar una obra d’aquesta envergadura l’any que ve.



El projecte de pressupost preveu una partida de 80.000 euros per tirar a terra l’edifici, tancar-lo i deixar un solar buit fins que es decideixi quina serà la seva funcionalitat. Tots els grups que defensaven una inversió important són conscients de la situació actual i que els recursos s’estan destinat als efectes de la pandèmia.



Per viure

Casa Parramon és un emplaçament construït als anys seixanta com a edifici d’habitatges, amb una planta baixa i tres de superiors, cadascuna d’uns setanta metres quadrats. L’espai no és enorme, i està molt condicionat per l’estructura que suporta l’edifici, amb murs de càrrega perimetrals, centrals i a la caixa d’escala, situació que fa impensable plantejar espais diàfans. A banda, l’estat de conservació de l’edifici no permet l’ús de vint persones de forma conjunta i caldria fer-hi obres de millora de la xarxa elèctrica i de lampisteria. Aquestes eren les condicions descrites el 2015 en una resposta del Govern a propòsit dels usos possibles de l’edifici, propietat de l’Estat i que està en desús des del 2012, quan va finalitzar una cessió al comú iniciada el 2009.



No es tracta d’un edifici singular, ni històric, tot i que havia estat una concessió a Ciutadans Compromesos (CC) rehabilitar-lo i traslladar-hi alguns organismes, i es vol enderrocar per evitar el perill que suposa estar al costat de les escoles.



La proposta dels consellers generals de CC per revitalitzar i dinamitzar la Massana incloïa la construcció d’unes escales o un ascensor que facilités la connexió des del comú fins a l’escola andorrana i francesa que hi ha darrere de Casa Parramon. La unió es volia encabir en el projecte que tenia el partit parroquial per a l’edifici massanenc, al qual volia traslladar l’AFA, l’AREB i la UIFand, i per tant agrupar les tres institucions financeres en un mateix edifici. Amb l’enderroc s’ha de decidir en el futur quin ús se li dona al nou edifici.

#1 Bufff

(13/12/20 07:44)