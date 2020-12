Friday’s For Future i una vintena de persones es van concentrar ahir a la plaça del Consell General per reclamar accions per combatre el canvi climàtic.

“Lluitem per assolir l'1,5” Els integrants de la concentració d'ahir a la plaça del Consell General L. G.

Actualitzada 12/12/2020 a les 07:32

Lorena Giménez Andorra la Vella

Sota el lema Fight for 1,5, els integrants de Fridays For Future es van sumar ahir al moviment internacional per reclamar al Govern accions clares i eficients per lluitar contra el canvi climàtic i assolir els objectius marcats en l’acord de París el 2015. Un dels representants de l’entitat, Marc Salinas, va exposar que avui “fa cinc anys que es va signar l’acord i l’executiu no ha dut a terme cap mena d’acció per reduir l’increment de la temperatura”. Així, una vintena de persones van personar-se a la plaça del Consell General amb pancartes i espelmes per exposar les seves contradiccions amb la política actual del Govern, ja que consideren que “estan deixant que es perdin vides i s’incrementin el nombre d’incendis, huracans i tempestes, mentre miren cap a una altra banda”.



Salinas també va exposar que entre les demandes més destacades hi figura l’accessibilitat i l’abaratiment del transport públic al país. I va reiterar la negativa de l’associació a la construcció del telefèric del pic de Carroi al·legant que el Govern “tan sols promou edificis monumentals que van en contra de la biodiversitat i del medi ambient al nostre país”. En la mateixa línia, va afegir que hi ha moltes més accions que “l’executiu podria dur a terme i no realitza, però ara mateix aquestes són les més remarcables”.



Tanmateix, Salinas va posar en relleu que entenen que amb la irrupció de la pandèmia del coronavirus els “mandataris estan tenint molta feina”, però consideren que abans de la Covid-19 “han tingut un període de quatre anys en els quals no han fet res” i això “és inexcusable”.



La concentració es va dur a terme en un nou format per complir les mesures de restricció per evitar la propagació del virus. “Ens hem adaptat per poder seguir lluitant contra un problema de tots”, va dir.