Les queixes han activat la contractació, segons els monitors

Iriarte diu que l’obertura de pistes a Catalunya dilluns vinent pot ser un test per a les del país

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:12

Eduard Piera Andorra la Vella

Els monitors d’esquí creuen que la pressió feta en els darrers dies, que va tenir el punt àlgid amb la convocatòria d’una manifestació del sector davant les instal·lacions de Vallnord-Pal Arinsal, va ser un dels factors principals que van desencadenar que es tiressin endavant les contractacions. Així ho va exposar Carles Iriarte, president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, que va dir que “ens agrada pensar que ha sigut per aquesta mobilització i la pressió que s’ha fet des del sector, ha servit per desencallar les decisions i que es puguin començar a fer les contractacions del personal”. No obstant això, Iriarte va recordar que “tal com va explicar el president d’Ski Andorra, aquesta situació no es pot allargar gaire amb les vacances i que l’obertura de les pistes encara és incerta i no està definida”.



A més a més, el president d’una de les dues associacions de monitors d’esquí va posar d’exemple el que havia passat al con sud amb la temporada de neu. “Tenim l’exemple sud-americà, en què es volia obrir i al final va ser una temporada on la majoria no va obrir”, va dir.



Amb relació als llocs on hi ha estacions obertes, com Suïssa, Iriarte va comentar que “hem de veure les imatges que ens arriben, que és de moltes persones fent cua tant al telecadira com al telecabina”, i va afegir que “pensem que si s’han de complir una sèrie de protocols sanitaris això fa que hi pugui haver menys gent a les estacions, i la que hi ha que hagi d’esperar-se més estona a les diferents instal·lacions per tal de poder esquiar”.



Amb relació a Catalunya, que ahir va anunciar que dilluns obrirà les estacions d’esquí, el president de l’AAME va comentar que “l’obertura de les pistes d’esquí a Catalunya pot ser un test per veure com evoluciona. Hem de pensar que la majoria dels clients que tenim al Principat són del sud”, i va comentar que “veure com funcionarà aquesta obertura i com es comportaran els clients ens pot servir per quan s’obrin les nostres estacions”.



Finalment, Iriarte va recordar que hi ha moltes persones del sector de la neu que ho estan passant molt malament i va comentar que “la temporada de neu s’escurçarà molt; durarà entre dos i amb sort tres mesos”, i va redundar que “hi ha moltes persones que fa mesos que no cobren i cal una regulació específica per als nostres sectors”.