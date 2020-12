Les pistes obren al gener per “lleialtat” a França

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:04

PISTES PER ALS TECNIFICATS, DILLUNS

Els esportistes tecnificats del món de l’esquí i les seves disciplines associades podrien començar a entrenar a les pistes del país de cara a dilluns o dimarts. Així ho van indicar ahir al Diari des de la Federació Andor­rana d’Esquí, i van precisar que previsiblement aquest fet serà una realitat dilluns. Amb tot, el ministre Benazet va ser prudent i va indicar que el ministeri d’Esports manté converses amb Ski Andorra i la FAE per determinar quan es podrà produir la tornada a les pistes tant de tecnificats com de federats, i que tan aviat com sigui una realitat es faria públic.

L’obertura de les pistes del Principat segueix sent una incògnita. Malgrat que França i Catalunya ja s’hi hagin pronunciat, l’executiu encara es manté en espera per concretar una data. Ara per ara, el Govern està estudiant obrir la primera setmana de gener. “Ens mantenim en la mesura de lleialtat cap al concert europeu” d’obrir després de les festes nadalenques, va assenyalar ahir en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. “Tirar pel dret no és la nostra manera de fer i seguirem en aquesta posició”, va afegir. Una decisió que, va valorar, “va tenir una resposta immediata per part dels veïns del nord”, tot permetent la mobilitat de regions properes i aixecant el confinament.De fet, abans de prendre la decisió d’obrir pistes l’executiu vol estudiar el comportament dels turistes francesos a partir de dimarts 15, quan s’acaba el confinament, i analitzaran si pernocten al país o només hi passen el dia. A més, caldrà tenir en compte que França instaurarà un toc de queda, un fet que condicionarà el flux de persones per la frontera. D’altra banda, encara estan estudiant quins serveis obriran i de quina manera es podria produir l’obertura de pistes. Amb tot, i malgrat la incertesa quant a la data d’obertura, no es preveu que sigui més tard del 15 de gener i difícilment serà després de Reis.Tot i això, l’evolució de la pandèmia pot fer que els plans variïn i el Govern també estarà pendent del que pugui passar a Espanya i de si es permetrà la mobilitat de turistes. En ser preguntat per l’assimilació d’Andorra a la regió sanitària de l’Alt Urgell, Benazet va insistir que “mantenim converses constants i som optimistes”. I va apuntar que “pensem que quan puguin passar a la fase 2 preveuran la petició”. Un fet que podria provocar que els ciutadans d’Andorra esquiïn abans a Catalunya que al Principat.Catalunya va decidir trencar el consens europeu quant a l’obertura de pistes. Dilluns vinent obriran les estacions d’esquí del territori català. La venda de forfets es farà únicament a través d’internet per tal de controlar l’accés de les persones.Amb tot, però, fonts properes a la Generalitat van precisar que no es limitarà l’aforament a les estacions, ja que l’esquí és un esport a l’aire lliure i, com a tal, no té limitacions. Tot i això, seran les mateixes estacions les encarregades d’establir les restriccions que considerin oportunes. Benazet va comentar que “si se’ns permet tenir una circulació lliure cap a Catalunya per lleure, podria passar que alguns ciutadans del país hi fessin turisme”. “Des d’Andorra no podem limitar aquest fet”, va considerar. A la decisió catalana se suma la d’Aramon, la marca de les estacions aragoneses en què és present el govern de la regió, i que va anunciar l’obertura per al 23 de desembre si ja no hi ha confinament perimetral. Cal recordar que inicialment el president aragonès, Javier Lamban, havia manifestat que semblava imprudent obrir les pistes abans de Reis i que era partidari, de la mateixa manera que Andorra, de consensuar la data amb els veïns. També Sierra Nevada ha anunciat que obrirà el 18 de desembre.Quant a l’obertura de pistes per part del país veí del nord, es podrien obrir les estacions d’esquí amb remuntadors a partir del 7 de gener, segons van manifestar a través de les xarxes socials diversos polítics relacionats amb el sector de la neu que van mantenir ahir una reunió telemàtica amb el primer ministre, Jean Castex. Els assistents a la trobada van afirmar que Castex els va anunciar “amb cautela” aquesta data d'obertura. El primer ministre també va insistir en la importància d’un estricte compliment dels protocols sanitaris i d’una imprescindible millora de la situació epidemiològica al país durant les festes de Nadal per fer-ho possible. Així mateix, la reunió va servir per tractar les indemnitzacions que rebran les estacions pel tancament dels remuntadors.