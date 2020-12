Les associacions i entitats civils participen en el pla de salut mental i addiccions

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Les associacions i entitats civils van participar dijous en una reunió amb la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, per compartir les visions i consideracions en l’elaboració del pla de salut mental i addicions. La trobada va servir per posar en comú la necessitat de sensibilitzar en la lluita contra l’estigma d’aquesta mena de malalties a través de l’educació i el respecte cap a les persones amb patologies mentals i promoure el model d’atenció centrada en la persona per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El pla s’elabora amb diversos grups com ara els de neurodesenvolupament, atenció comunitària, centres especialitzats, prevenció i promoció de la salut, recerca, formació i innovació, participació ciutadana i associacions, i addiccions, que fins avui han celebrat onze reunions.