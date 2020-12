La guàrdia civil comissa 337 paquets de tabac a un ciutadà francès a la duana espanyola

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:34

Redacció Andorra la Vella

La guàrdia civil va comissar 337 paquets de tabac dimarts al vespre. El cos espanyol va informar ahir que el tabac es trobava al vehicle d’un ciutadà de nacionalitat francesa que sortia del Principat per la duana de la Farga de Moles. Segons van detallar, l’home circulava pel “carril verd” de la duana, en què s’indica que no es porta cap mercaderia que s’hagi de declarar, però els agents van decidir fer una verificació fiscal i un control al cotxe, amb matrícula francesa.



L’escorcoll “minuciós” del vehicle va permetre descobrir que l’home duia mercaderia valorada en 1.538 euros amagada al cotxe. Concretament en espais de les portes del turisme. De fet, la guàrdia civil va fer pública la imatge del tabac amagat sota les proteccions de les portes del darrere, en diferents forats de la carrosseria. Els fets van tenir lloc dimarts pels volts de les 20.45 hores i l’home francès anava sol al cotxe.



Arran de la troballa els agents espanyols van aixecar acta al ciutadà francès per la comissió d’una infracció administrativa de contraban i van intervenir el tabac. La intervenció es va fer sota la direcció de l’administrador de la duana de l’Agència Tributària i la van executar els efectius de la guàrdia civil del resguard fiscal.