Espot participa a la Cimera sobre Ambició Climàtica 2020

L'esdeveniment commemora el cinquè aniversari de la signatura de l'Acord de París

Actualitzada 12/12/2020 a les 17:24

El cap de Govern participa de manera telemàtica aquesta tarda a la Cimera sobre l’Ambició Climàtica 2020, un esdeveniment que commemora el cinqué aniversari de la signatura de l'Acord de París, i que està organitzat per les Nacions Unides, el Regne Unit i França i coorganitzat amb Xile i Itàlia. El discurs del cap de Govern es pot seguir a partir de les 19.30 hores a www.climateambitionsummit2020.org i, segons ha informat el Govern, Espot exposarà els plans d''Andorra per “reduir les emissions de gas hivernacle d’aquí al 2030 i aconseguir la neutralitat carboni al 2050”.

El cap de l'executiu detallarà el projecte per a “la creació d’un fons verd destinat a finançar el transport públic, la rehabilitació del parc immobiliari o la utilització de les energies renovables, entre altres”. Tanmateix, instarà als països a coordinar els esforços en la lluita contra el canvi climàtic.

#1 Bufff

(12/12/20 18:28)