Les diverses corporacions estan treballant per una de les nits més màgiques de l’any. Algunes estan en espera que el ministeri els avali la festa, com Canillo i Sant Julià. Altres ja han descartat la cavalcada, com Escaldes i la Massana.

Els Reis, pendents de Salut La cavalcada de Reis de la capital l'any 2018. Arxiu

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:19

Martí Pons Andorra la Vella

La cara d’il·lusió i els rostres d’innocència són algunes de les imatges més maques de veure. I la nit de la cavalcada dels Reis d’Orient milers d’infants la tenen i els costa molt de perdre. Per aquest motiu, malgrat que les celebracions nadalenques d’enguany seran diferents, tots els comuns estan treballant perquè la festivitat no es perdi. Alguns, com la Massana i Ordino, ja ho tenen clar, mentre que d’altres, com Canillo o Sant Julià de Lòria, estan en espera de rebre els permís del ministeri de Salut que els avali poder dur a terme la celebració.



Els tres Reis sols, sense llençar caramels i amb distància de seguretat sense interaccionar amb els menuts. Aquests són alguns dels requisits que Salut aposta per evitar la propagació del virus.



De fet, a Escaldes donen per perduda la cavalcada i el Prat del Roure serà el lloc que acollirà la seva arribada. Això sí, amb entrades i amb aforament limitat. Per contra, Andorra la Vella es manté confiada a poder fer una única carrossa que es pugui passejar pels carrers de la capital. La corporació considera que és la millor opció en tractar-se d’una sortida a l’aire lliure.



Els que ja ho tenen definit són els ordinencs, que tindran un recorregut per tota la parròquia amb sortida al poble del Serrat i arribada a Ordino. A la Massana els protagonistes de la nit arribaran, com sempre, a lloms de cavall. La diferència respecte a anys anteriors és que no faran un recorregut pels carrers sinó que faran una entrada directa a la plaça de les Fontetes.



A Encamp, el comú també ha convertit les cavalcades tradicionals en una salutació dels tres Reis a la plaça dels Arínsols amb parades de xocolata calenta i repartiment de caramels. Al Pas de la Casa, la salutació serà en una rua des dels balcons, repartint els caramels individualment.



En espera de Canillo i els lauredians, sembla que tots podran gaudir de la nit màgica, a menys que la situació epidemiològica es dispari. I és que tal com va dir la cònsol de la capital, Conxita Marsol, durant l’encesa de llum, cal una mica d’il·lusió després de l’any viscut.