Els protocols de Nadal, pendents d'aprovació

Actualitzada 12/12/2020 a les 07:33

El titular de Salut no va voler detallar els protocols que es volen aplicar durant les festes de Nada al·legant que a hores d’ara encara estan pendents que siguin aprovats en consell de ministres. Tot i això, va informar que es tindran en compte la interacció social, el nombre de persones i de grups bombolla que es podran reunir. A més, Benazet va dir que un dels factors a preveure serà la capacitat que l’executiu tindrà per fer un cribratge massiu. Els tests d’antígens formaran part de l’estratègia, tot i que s’hauran de seguir respectant les mesures que dictaran des de l’executiu, per no tenir una falsa seguretat.



Benazet també va incidir en la possibilitat de l’arribada d’una tercera onada al gener, ja que el Nadal és un fenomen social massiu. Per això, va emfatitzar que cal arribar a les festes “en les millors condicions possibles” i que la societat s’haurà d’adaptar a fer un Nadal diferent dels altres anys. Tot i que no va avançar més detalls, el ministre va reiterar que es descarta el confinament nocturn. Benazet assegura que amb la regulació dels horaris dels bars i restaurants “és suficient per frenar la mobilitat a la nit”.