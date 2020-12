Salut detecta 52 positius i els pacients a l'UCI augmenten a tres

Els casos actius pugen i se situen en 581

Actualitzada 12/12/2020 a les 17:01

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha notificat 52 positius nous en les últimes 24 hores, que han provocat que el nombre de casos totals de coronavirus a Andorra se situiï en 7.288, dels quals 6.430 corresponen a la segona onada. També s'han donat 31 altes, i el total de persones recuperades ha pujat fins a 6.629, mentre que els casos actius han tornat a crèixer després d'uns dies de baixada fins situar-se en els 581, és a dir 21 més que ahir.



D'altra banda, la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb un pacient amb Covid més respecte ahir i n'acumula un total de tres, dels quals un requereix ventilació mecànica. El nombre de casos totals al centre hospitalari també ha augmentat ja que a planta hi ha 15 pacients, situant la xifra de persones amb el virus en 18.



Finalment, el nombre d'aules en vigilància activa per casos detectats ha patit un lleuger decreixement respecte ahir. Hi ha 7 classes aïllades completament i 9 de manera parcial. A més, hi ha 44 aules que estan sota vigilància passiva.