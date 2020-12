Els casos actius de coronavirus ja se situen per sota de sis-cents

El ministeri informa de 45 nous positius i 93 recuperacions en les darreres 24 hores

Actualitzada 12/12/2020 a les 07:46

Martí Pons Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir que els casos actius de coronavirus eren 560. Una tendència a la baixa, tot i que es van diagnostiar 46 casos més en les darreres 24 hores. Així, el nombre total de persones infectades des que va esclatar la pandèmia el mes de març arriba a les 7.236, de les quals 6.378 contagis pertanyen a la segona onada.



El titular de Salut va informar que pel que fa a les persones que han superat el virus, en el darrer dia s’han computat 93 casos més. Des del mes de març la xifra s’eleva a un total de 6.598 persones que han superat la malaltia, 5.793 corresponents a la segona onada. També Benazet va celebrar que no s’ha hagut de lamentar cap altra defunció. El nombre total d’òbits, doncs, es manté en 78 persones.



Quant a la pressió al sistema sanitari, a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 17 pacients ingressats, quinze dels quals estan a planta i dos a la unitat de cures intensives (UCI). Benazet va explicar que els dos es troben estables, tot i que un d’ells requereix ventilació mecànica. “L’altre pacient va poder ser extubat fa uns dies”. Pel que fa a la planta Covid del centre sociosanitari El Cedre, no hi ha cap persona ingressada.



Entre la població escolar, actualment hi ha19 aules que estan sota vigilància activa. D’aquestes, vuit es troben en aïllament total i les onze restants, parcial.



El titular de la cartera de Salut també va informar que el brot del centre penitenciari estava controlat. Aquest va acabar afectant 15 treballadors de la presó, dels quals encara n’hi ha tres que estan pendents que se’ls notifiqui l’alta mèdica. Dels sis interns contagiats tots s’han recuperat.



D’altra banda, Benazet també va comentar que, tot i no tenir la dada actualitzada, la taxa de reproducció es inferior a 0,88 després de la mitjana de casos reportats per dia que hi està havent. El ministre va precisar que la taxa de reproducció s’ha de ponderar amb altres dades com la incidència, la pressió sobre el sistema sanitari o el nombre de pacients greus. Amb tot plegat, el ministre va posar en relleu la necessitat de seguir actuant “amb responsabilitat en aquests moments”. Un fet que va afegir que esdevé clau per poder continuar “rebaixant la pressió sobre el sistema sanitari i també el nombre de casos”.



Finalment, l’stop lab mòbil es va instal·lar ahir a l’aparcament de la Valira, a la capital.