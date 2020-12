Assaig de seguretat a la nova passarel·la

Els treballs de seguretat dels constructors van provocar afectacions de trànsit a Doctor Vilanova

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:08

Redacció Andorra la Vella

Els tècnics encarregats de la construcció de la nova passarel·la que uneix la plaça del Poble amb la del Consell van dur a terme ahir una nova prova de càrrega, per tal de comprovar la seguretat de la infraestructura abans d’obrir-la als vianants.



La nova infraestructura, tal com va anunciar la corporació, estarà llesta abans de Nadal. Les obres de construcció de l’enllaç per a vianants amb el barri antic van començar la nit del 5 de novembre amb la instal·lació de la pilona encarregada de subjectar la infraestructura metàl·lica que rebrà el nom de l’excònsol Rosa Ferrer. Aquesta acabarà tenint una longitud de 29,5 metres i una amplada de quatre.



Les proves de càrrega van provocar que el trànsit al carrer Doctor Vilanova entre la plaça Rebés i la rotonda de Govern quedés tallat durant unes hores. Aquesta restricció de pas en aquest punt va començar a les 8 hores i es va allargar fins a les 18.30 hores.



Les obres de la passarel·la es van adjudicar el novembre del 2018 per un import de 631.900 euros i estava previst que la construcció estigués acabada aquest estiu. Així mateix, el Govern creia que la zona on s’havia de construir un dels pilars era de titularitat pública quan en realitat era privada, fet pel qual es van haver de pagar 29.714 euros per la cessió del terreny. A més, la situació sanitària arran de la pandèmia de la Covid-19 va aturar durant cert temps qualsevol construcció al país.