Ubach tracta la importància de la cooperació transfronterera amb les autoritats de l'Arieja

La ministra ha tracta avui la importància de la cooperació transfronterera

Actualitzada 11/12/2020 a les 17:21

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha tractat avui la importància de la cooperació transfronterera amb la presidenta del Consell del Departament de l’Arieja, Christine Téqui, i amb el secretari general de la Prefectura de l’Arieja, Stéphane Donnot. Ubach ha agraït l’oferiment de l’Hospital de Foix durant la primera onada per acollir pacients d’Andorra a la seva Unitat de Cures Intensives (UCI) i l’obertura excepcional de la mobilitat entre els ciutadans d’Andorra, l’Arieja i dels Pirineus Orientals establerta durant la setmana passada.



La reunió, que s'ha celebrat telemàticament, ha servit per exposar la voluntat de treballar conjuntament en un document sobre tots els projectes existents relatius a la cooperació bilateral. Ubach ha confirmat la voluntat d’Andorra d’adherir-se a la candidatura pel reconeixement de la transhumància com a patrimoni cultural immaterial de la Unesco i ha recordat la candidatura transnacional d’Andorra, Espanya i França sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra.