Tests d'antígens a tota la població per Nadal

Les matemàtiques s’estan convertint en un mètode imprescindible per adoptar decisions. I les prediccions per a aquest Nadal a Andorra –com a la resta de països– són molt negatives si no hi ha una forta restricció que eviti reunions familiars amb molta gent durant tots els dies festius. En això estava treballant ahir encara el ministeri de Salut i en altres mesures que ajudin a prevenir els contagis durant aquestes festes tan entranyables i, aquest any, tan perilloses.



El ministeri de Salut s’ha marcat com a prioritat la prevenció. Per això la idea és que la població pugui fer-se tests d’antígens abans de cada reunió familiar i passades les festes. Els tests no confirmen si un individu té la Covid-19, però sí que avisen si s’és infecciós. El Govern ja ha rebut 50.000 unitats i està en espera de rebre’n 150.000 més que distribuirà entre la població gratuïtament o de manera subvencionada –a un cost molt baix–. A més, funcionaran uns punts concrets per anar a fer-se la prova, molt fàcil, ja que només és necessari un bastó i prendre una mostra de la mucosa. Després es col·loca el cotó amb la mostra en un tros de cartró, de la mida d’una targeta, on hi ha els reactius que diran si el resultat és positiu o negatiu.



El gran dilema, però, són les celebracions i els nuclis de convivència. Aquesta és la gran por de les autoritats sanitàries, que saben perfectament que tants dies festius amb trobades familiars tindran un cost en l’evolució de la pandèmia. Probablement avui el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, exposi les mesures que ahir encara s’estaven tancant.



NUCLIS DE CONVIVÈNCIA

Segons ha pogut saber el Diari, s’estava treballant en trobades de màxim deu persones de tres nuclis de convivència –persones que viuen en el mateix domicili– i es demanarà als ciutadans que durant totes les festes no barregin bombolles familiars i que es faci sempre amb les mateixes persones. Sobre la taula hi havia la possibilitat de limitar alguns dies a quatre o cinc persones, però aquesta alternativa és inviable almenys des del punt de vista de control.



L’objectiu és evitar el costum d’ajuntar-se un dia amb la família de la dona, un altre amb la de l’home i fer una altra celebració amb amics o parents. Com més es barregin els nuclis de convivència més augmenta el risc de contagi. El Govern té previst fer una campanya de conscienciació per insistir que són millors les reunions reduïdes i que s’han de tenir en compte les recomanacions. Es descarta aplicar l’estat d’emergència durant l’època nadalenca, com va avançar ahir que demanarà el president del grup parlamentari terceravia+UL, Josep Pintat.



Pel que fa a les primeres vacunes, es preveu que les de Pfizer arribin a final del mes que ve via Espanya i França, ja que la d’Oxford està més endarrerida. Les primeres dosis permetran vacunar entre un 15% i un 20% de la població, i per a la logística s’ha previst disposar de punts dotats amb congeladors per conservar la vacuna a -80 graus en una campanya que serà més lenta a causa d’aquesta dificultat.



D’altra banda, l’executiu va informar ahir que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 7.190 (6.332 corresponen a la segona onada), amb un increment de 28 respecte a dimecres. Pel que fa a les altes, se’n registren 6.505 (5.700 corresponen a la segona onada), 53 més que dimecres. Actualment hi ha 607 casos actius (25 menys que dimecres) i 15 persones ingressades a planta de l’hospital i dues a l’UCI.

