Ski Andorra proposa obrir pistes demà per a tecnificats i el 19 per als clubs

Els tecnificats entrenaran a partir de demà si el Govern aprova el pla de les estacions

Actualitzada 11/12/2020 a les 05:40

La demanda de la federació pels esquiadors tecnificats i dels clubs de començar a esquiar abans de Nadal pot convertir-se en realitat si el Govern aprova la proposta que avui li presenta Ski Andorra. El pla que presentaran els responsables de les estacions a la delegació ministerial encapçalada per Jordi Gallardo i Eric Jover consisteix a permetre la pràctica de l’esquí en tres fases per minimitzar al màxim els risc associat a la pandèmia. Els primers a esquiar serien els corredors tecnificats, en què s’inclouen promeses de 14 a 19 anys i els membres de l’equip nacional. En total es tracta de 80 esquiadors, 65 i 15, respectivament, a banda de l’staff tècnic. Per a aquest cap de setmana la previsió és obrir una única pista de tot el domini esquiable en una estació encara per determinar. Els següents a recuperar la pràctica esportiva seran els components dels diferents esquí clubs del país a partir de cap de setmana del 19 i 20 d’aquest més. En el supòsit que la proposta tingui el vistiplau de l’executiu, cada estació obrirà dues o tres pistes del domini per a cadascun dels diferents clubs. La segona fase beneficiarà més de 900 participants de totes les categories. Mentre que els entrenadors i altres membres de suport són un centenar. Una fase que no només beneficiarà els esquiadors dels clubs, sinó també els tecnificats, que veuran ampliades a totes les estacions les possibilitats d’entrenar. Ski Andor­ra defensa que la proposta és segura per evitar contagis –els protocols interns ja estan aprovats– perquè es tracta d’un volum de practicants molt baix amb relació a la capacitat de les estacions.



Residents i forfet de temporada

La tercera fase del pla d’Ski Andorra es troba en un estadi força més embrionari. El debat és si obrir les pistes als residents al país i/o als que tinguin el forfet de temporada a partir de dissabte 26 de desembre. Una disjuntiva força complexa per dos motius: pot ser discriminatori entre nacionals i pot haver-hi, per exemple, francesos que en tinguin. Cal recordar que es va arribar al compromís amb el veí del nord de no obrir les pistes fins passat festes.

La decisió de Govern afectarà de ple els plans de les estacions pel que fa a les necessitats de personal que determinarà els serveis que puguin oferir. Tot depèn de l’evolució de la pandèmia.

