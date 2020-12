Salut compra 1.100 dosis més de la vacuna contra la grip

La voluntat és repartir-les a les farmàcies per arribar a més població de risc

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha adquirit 1.100 noves dosis de vacunes contra la grip, les quals se sumen a les 9.000 que es van comprar a l’inici de la campanya, per tal de repartir-les entre les farmàcies. Les autoritats sanitàries consideren que amb aquest increment es podrà arribar a més població de risc, així com a altres persones que no formen part d’aquests col·lectius, però que es volen posar la solució en una farmàcia.



Des del ministeri recomanen que les persones que sí que formen part d’un grup prioritari i que vulguin vacunar-se, fent especial esment a les majors de 65 anys, que demanin cita al més aviat possible. En la mateixa línia, el Govern posa de manifest que aquest grup d’edat no necessita una recepta per poder rebre la vacuna. D’aquesta manera, només han de demanar hora a qualsevol dels centres d’atenció primària del país per rebre la solució farmacològica. La resta de grups de risc, tot i que la vacuna també se’ls administra de forma gratuïta, han de demanar primer la recepta al metge referent.



Per cloure, van informar que aquelles persones que no formen part d’un grup de risc però vulguin accedir a la vacuna han de demanar la recepta al seu metge de capçalera, comprar la dosi a la farmàcia i posteriorment agafar cita prèvia al centre d’atenció primària per procedir a l’administració de la solució injectable.



Des de l’executiu també van remarcar que des de l’inici de la campanya fins dilluns passat es van subministrar un total de 7.946 dosis de la vacuna contra la grip, sense especificar quina quantitat de les mateixes responien a persones de risc.