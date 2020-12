Prestació de maternitat per la pèrdua d'un fetus

Actualitzada 11/12/2020 a les 05:49

UN TEXT MARCAT PER LA "INCERTESA" DE LA COVID-19

El debat el mes passat de les esmenes a la totalitat presentades pels grups de l’oposició al projecte de llei del pressupost de l’any vinent va estar protagonitzat, com era d’esperar, per la Covid-19. La incertesa de com evolucionarà la pandèmia tant dins com fora de les fronteres va ser el principal argument del PS i terceravia per demanar a l’executiu que refés els números per a l’any 2021 perquè fossin “reals”. El president del grup socialdemòcrata, Pere López, va remarcar que les xifres no només “haurien de ser reformulades”, sinó que va afirmar que es van elaborar “amb l’eufòria de l’estiu”, quan la situació epidemiològica s’havia estabilitzat. La proposta no va convèncer ni el Govern ni els grups parlamentaris que li donen suport, que tot i acceptar que la incertesa de la pandèmia fa impossible fer previsions acurades, entenen que els comptes són realistes i permetran dotar de més recursos institucions claus com el SAAS i la CASS, així com ajudar empreses i treballadors afectats per la crisi. Als dubtes dels grups a la minoria, el ministre de Finances, Eric Jover, va respondre que “evidentment la Covid ha canviat les regles del joc perquè introdueix un element d’incertesa”.

Els tres grups de la majoria van acabar ahir de tancar les esmenes que modifiquen el projecte de pressupost per a l’any que ve, que serà votat al Consell General a final d’aquests mes. Una de les més atractives per l’impacte que tindrà és la modificació de la Llei de la Seguretat Social, de manera que en cas de mort del fetus amb 180 dies o més de gestació és tindrà dret a la prestació econòmica per maternitat d’una durada de deu setmanes, i per paternitat, de dues setmanes.El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va precisar ahir que aquesta modificació és una demanda reiterada de la CASS, que des de fa temps veu com és necessari aquest canvi per donar cobertura a les dones que perden el fetus. Enseñat va voler avisar que “ningú ho confongui amb un avortament, ja que 180 dies és un estat de gestació molt avançat i quan es dona la desgràcia de perdre el fetus, la dona ha de passar per una operació i necessita uns dies de recuperació que actualment no tenen cobertura de la CASS. El mateix passa amb el pare, que ha d’estar al costat de la dona per donar-li suport”. Aquest és un canvi molt significatiu i important per a aquelles parelles que han de passar pel tràngol de perdre un fetus i que fins ara no estava dins de la nomenclatura de la Seguretat Social.El Codi de relacions laborals que es va aprovar el 2018 i que va entrar en vigor el febrer del 2019 va suposar l’allargament tant de la baixa per maternitat com de paternitat. Les mares disposen de 20 setmanes de descans i els pares, de 28 dies.La inclusió en el projecte de pressupost representa la modificació de la Llei de la CASS, concretament dels articles 157 i 160. El president del grup demòcrata va explicar que totes les esmenes han estat presentades per dos grups de la majoria, ja que formalment tres grups no poden fer una transacció d’esmenes, “però totes tenen el suport de les tres formacions que integrem la coalició”, va subratllar.Una altra esmena que també té a veure amb la CASS fa referència a facilitar el dret a generar una pensió d’orfenesa en els casos en què la persona difunta no havia cotitzat en els darrers 18 mesos abans de l’òbit, si la persona assegurada difunta havia cotitzat un mínim de 15 anys. D’aquesta manera s’assimilarien els requisits vigents per generar dret a pensió de viduïtat.La que també és objecte de retoc per part dels parlamentaris de la majoria al Consell General és la pensió de viduïtat, de manera que les persones amb dret a una pensió de viduïtat temporal tindran el mateix tractament que les pensions vitalícies, que poden sol·licitar en el termini d’un any l’aplicació de les disposicions de la Llei de la Seguretat Social, en el supòsit que les condicions siguin més favorables. Enseñat va destacar aquesta modificació que permetrà que les dues modalitats “tinguin la mateixa franja de temps per sol·licitar les ajudes”. Aquestes són les principals novetats de les esmenes acordades pels tres grups que donen suport al Govern pel que fa a aspectes relacionats amb la CASS.