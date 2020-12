Política Lingüística ha rebut més de 60 queixes el 2020 per l'ús del català

La nova campanya per promocionar la llengua incidirà de manera especial en els joves

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:36

Lorena Giménez Andorra la Vella

El servei de Política Lingüística del Govern ha rebut al llarg del 2020 més d’una seixantena de queixes per l’incompliment de la Llei del català en empreses i serveis. Així ho va manifestar ahir durant la presentació de la nova campanya per promocionar l’ús de la llengua oficial la cap de l’àrea, Marta Pujol, que va indicar que les alertes “s’han duplicat per les constatacions d’irregularitats o incompliments respecte a l’exercici anterior”.



Tanmateix, va exposar que moltes s’acaben arxivant i d’altres segueixen el curs habitual que pot acabar en una sanció. Pujol va puntualitzar que des del servei “sempre” donen una resposta ràpida i “intentem que es resolgui de manera pactada amb l’empresa i l’administració”. I va incidir que en tot moment es posen a disposició dels establiments els mitjans necessaris per resoldre les irregularitats.



Quant a la nova campanya per promocionar l’ús del català, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va explicar que en la mateixa línia de la promoció que es va realitzar al gener, la campanya Aquí en català. Atreveix-t’hi, que va donar el tret de sortida ahir, posa el focus en tots els sectors socials, fent especial esment a la població jove, la qual malgrat tenir un gran nivell de coneixement de la llengua oficial no l’utilitza sobre manera en el seu dia a dia. “Volem interpel·lar el segment de la població més jove del país, que no utilitza el català habitualment tot i tenir grans coneixements lingüístics”, va dir.



En aquesta línia, Pujol va comentar que la campanya tindrà una durada aproximada d’un mes, fins a l’11 de gener, i comptarà amb un videoclip “original, divertit i informal” del grup Punkers Love the 80’s, diversos bàners dinàmics que es publicitaran als mitjans de comunicació i el dia 18 “donarem el tret d’inici a un concurs a través de la plataforma TikTok”. A més, Pujol va apuntar que en funció de com es desenvolupi aquesta campanya es decidirà en quins altres segments de la població es pot incidir en les accions que es realitzin de cara a l’any vinent.



Per cloure, Riva va informar que el ministeri segueix treballant en l’homenatge a l’escriptor Albert Salvadó.