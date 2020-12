Les darreres nevades deixen fins a 10 centímetres a Sorteny

Les precipitacions van provocar retencions en diversos punts del país

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:34

Redacció Andorra la Vella

Les precipitacions en forma de neu que van caure ahir a la totalitat del país van arribar a deixar gruixos de fins a deu centímetres a Sorteny. Així, durant les primeres hores de la jornada es van produir retencions de trànsit en diferents punts del Principat. La més important es va originar a l’entrada i sortida de la Massana, un dels punts que ja tradicionalment són problemàtics pel que fa a la circulació, i a la rotonda d’A­nyós, que va haver de ser controlada per agents de policia.



La forta nevada i els gruixos que es van anar acumulant van obligar que es duguessin equipaments especials per circular fins a Andorra la Vella, amb congestions de vehicles a primera hora del dia, que es van acumular a les carreteres generals 2, 3 i 4. El motiu principal va ser que aquestes vies no estaven en òptimes condicions, ja que no estaven suficientment habilitades, segons van denunciar mitjançant les xarxes socials diversos conductors. No obstant això, més enllà de la problemàtica que es va produir, el servei del cos de bombers no va haver de realitzar cap sortida per problemes ocasionats per la innivació.



El servei de meteorologia d’Andorra va informar que durant la nit, la cota de neu s’aniria elevant, partint d’uns 1.300 metres inicials, però pujant ràpidament fins als 2.000, tot i que hi continuarà havent precipitacions, però que ja no seran en forma de neu. A més a més, s’espera que la temperatura global vagi pujant, arribant a màximes de nou graus a la capital, mentre que al Pas de la Casa la temperatura més elevada que s’espera durant el dia d’avui serà d’un grau.