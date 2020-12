Les associacions i entitats civils participen en el Pla de Salut Mental

El Govern va fer ahir la primera reunió per elaborar el text

Salut Mental atén més visites pel confinament La façana de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fernando Galindo

Actualitzada 11/12/2020 a les 16:16

Redacció Andorra la Vella

Les associacions i entitats civils van participar ahir en una reunió amb la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, per compartir les seves visions i consideracions en l'elaboració del Pla de Salut mental i addicions. La trobada va servir per posar en comú la necessitat de sensibilitzar en la lluita contra l’estigma d’aquest tipus de malalties a través de l'educació i en el respecte cap a les persones amb patologies mentals i promoure el model d’atenció centrada en la persona per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, tenint en consideració l’entorn i els factors de salut. El pla s’elabora amb diversos grups de treball com els de neurodesenvolupament, atenció comunitària, centres especialitzats, prevenció i promoció de la salut, recerca, formació i innovació, participació ciutadana i associacions, i Addiccions, que fins avui han celebrat onze reunions.