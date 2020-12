L''stop lab' mòbil s'instal·la al pàrquing Valira de la capital

L'espai de proves itinerant estarà operatiu fins dimarts

Actualitzada 11/12/2020 a les 13:28

Redacció Andorra la Vella

L'stop lab mòbil està operatiu des d'aquest matí al pàrquing Valira d'Andorra la Vella, al costat de la rotonda de la Dama de Gel, segons ha anunciat la Creu Roja. L'entitat ha informat que l'espai itinerant per fer proves de diagnòstic de la Covid-19 estarà obert fins al dimarts i serà l'última ubicació que tingui aquest any i llavors totes les proves es concentraran en l''stop lab' de l'aparcament de Prat de la Creu.



Les persones interessades a fer-se la TMA per saber si s'han contagiat del virus han de reservar hora trucant al 821 955.



El centre de proves mòbil ha passat per tot el Principat amb el recorregut que va iniciar a Encamp a l'octubre. El ministre de Salut va explicar dimecres que en l'última destinació a Canillo s'havien fet 124 proves i des de que van començar a funcionar el total de tests han estat 5.463.