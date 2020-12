L'agressor d'Aixirivall es troba a psiquiatria

Amenaçava de matar algú i també de llevar-se la vida i va ingressar al servei de salut mental

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:01

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Un jove molt alterat i armat amb un ganivet que havia protagonitzat un enfrontament previ amb la mare i la germana al domicili familiar, a Aixirivall, va provocar dilluns a la nit una intervenció policial que es va saldar amb l’ús d’una pistola Taser per part d’un dels agents per tal de reduir-lo. Una intervenció al carrer i enregistrada per un veí del nucli lauredià i que constata com el policia insisteix en diverses ocasions al jove perquè llanci el ganivet sense que li faci cas, mentre avança cap al policia amb actitud desafiadora. Davant de l’amenaça el policia dispara la Taser que provoca una descàrrega elèctrica i que el jove caigui a terra. Els agents que intervenen el rodegen d’immediat per neutralitzar-lo.



El jove, segons van explicar fonts coneixedores, havia amenaçat de matar algú i de llevar-se la vida, posant-se el ganivet al coll. En unes altres imatges s’observa com dues persones intenten calmar-lo i que entregui l’arma, també sense èxit, perquè decideix caminar cap als agents que han acudit al lloc. És per això que la policia va defensar que es tracta d’una actuació proporcionada perquè el jove s’acostava als agents sense cap intenció de desfer-se del ganivet i en un estat molt alterat.



De fet, un cop el van controlar se’l va traslladar al servei de salut mental, on va ser ingressat. Segons fonts coneixedores, pateix algun trastorn i el seu estat s’hauria agreujat dilluns pel consum de begudes alcohòliques. La policia ha de passar l’informe de la intervenció a la Batllia, que decidirà si s’inicia alguna causa penal contra el jove o si se li imposa el seguiment d’un tractament psiquiàtric.