Govern preveu obrir les pistes la primera setmana de gener

L'executiu encara no ha decidit la data exacta d'obertura

Un canvi de temps portarà neu i afavorirà les estacions Una de les darreres nevades al sector de Grau Roig. Fernando Galindo

Actualitzada 11/12/2020 a les 14:55

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Govern encara no ha decidit quan podran obrir les estacions del país. Malgrat els anuncis a França i Catalunya, l'executiu encara es manté a l'espera per poder concretar una data. Per ara, està estudiant obrir la primera setmana de gener, però l'evolució de la pandèmia pot provocar variacions. En tot cas, no es preveu que sigui més tard del 15 de gener i difícilment serà després de Reis.



Abans de prendre una decisió, el Govern vol analitzar el comportament dels turistes francesos a partir de dimarts, quan ja acaba el confinament a tot el país i s'instaurarà un toc de queda, un fet que condicionarà el flux de persones per la frontera. També continuen pendents del que pugui passar a Espanya, i si es permetrà l'arribada de turistes o no.

