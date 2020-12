Friday's For Future demana al Govern que s'activi per lluitar contra el canvi climàtic

Sota el lema 'Fight for 1,5', el moviment juvenil s'ha concentrat a la plaça del Consell General

Lorena Giménez Andorra la Vella

Sota el lema, 'Fight for 1,5', la societat juvenil d'Andorra i Friday's For Future han reclamat aquesta davant a la plaça del Consell General que el Govern s'activi i comenci a realitzar acions per lluitar contra el canvi climàtic i assolir els objectius marcats a l'acord de París que es va firmar fa cinc anys. "Ens sumem a la iniciativa de Fridays For Future, ja que fa 5 anys que Andorra va signar l'acord de París i en aquest període tan sols hi ha hagut inacció per part de Govern", ha manifestat un dels representats de l'entitat, Marc Salinas. I ha afegit que "és necessiten mesures i accions urgents", ja que el canvi climàtic està causant "la pèrdua de vides, l'increment d'incendis, huracans i tempestes arreu del món" i "la nostra obligació és fer-hi alguna cosa". Una vintena de persona han participat a la concetració.

