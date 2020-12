Actualitzada 11/12/2020 a les 15:00

França podria obrir les estacions d'esquí amb remuntadors a partir del 7 de gener, segons han manifestat a través de les xarxes socials diversos polítics relacionats amb el sector de la neu que han tingut avui una reunió telemàtica amb el primer ministre, Jean Castex. Els assistents a la trobada afirmen que Castex els ha anunciat "amb cautela" aquesta data d'obertura i que ha insistit en l'estricte compliment dels protocols sanitaris i d'una imprescindible millora de la situació epidemiològica al país durant les festes de Nadal per fer-ho possible. Així mateix, la reunió ha servit per tractar les indemnitzacions que rebran les estacions pel tancament dels remuntadors. El Consell d’Estat francès ha fet públic aquest matí que no acceptava la petició presentada pels camps de neu per obrir els ginys durant les vacances de Nadal i que la mesura del govern és legal, fet pel qual seguiran sense activitat fins almenys principis de l'any que ve.