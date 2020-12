Equipaments obligatoris des d'Encamp i la Massana

Actualitzada 11/12/2020 a les 09:49

Una nova jornada amb neu està obligant a dur equipaments als conductors que circulin des de Canillo i per Llorts, Pal i Arinsal. El servei de Mobilitat ha recomanat aquest matí posposar les sortides, prioritzar el teletreball, evitar els desplaçaments innecessaris i utilitzar el transport públic per evitar riscos a la carretera i sobretot retencions. Tot i així, els conductors s'han trobat aturats a la xarxa viària i durant tot el matí per trànsit dens, sobretot a la Massana, on no s'ha pogut activar el dispositiu a la rotonda d'Anyós per causes meteorològiques i Mobilitat ha recomanat demorar les sortides. Les retencions s'han produit principalment a la sortida d'Encamp, en direcció a la capital, i a la Massana, fet que ha provocat les queixes de molts usuaris a les xarxes socials.Els gruixos no s'han acumulat a Andorra la Vella ni a Escaldes-Engordany, però si que ho han fet a cotes més altes, on seguiran durant la jornada d'avui, segons el servei de meteorologia. La cota de neu pujarà cap els 2.000 metres, on s'acumularan uns 5 centímetres de neu. Les temperatures màximes seran d'´11ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.