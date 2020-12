Encamp, present en la nominació de Lisboa com a capital europea de l'esport 2021

Laura Mas i Xavier Fernàndez han participat en la cerimònia telemàtica

Laura Mas i Xavier Fernàndez Laura Mas i Xavier Fernàndez, en la cerimònia telemàtica. Comú d'Encamp

Actualitzada 11/12/2020 a les 17:50

Redacció Andorra la Vella

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, han participat avui telemàticament en la cerimònia de les nominacions com a Vila, Ciutat i Regió Europea de l'Esport 2021. Encamp, que va ser guardonada com a millor vila d'enguany, ha pogut intervenir en la cerimònia com a convidada de l'entitat organitzadora, ACES Europe, i la ciutat de Lisboa, que serà la capital europea de l'Esport el 2021. Ambdós han agraït la invitació i el guardó rebut el 2020 i han emplaçat a l'organització a poder celebrar una trobada a Encamp quan la pandèmia ho permeti.