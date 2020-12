Els Reis d'Orient arribaran a les parròquies

Reis sense caramels Dues nenes amb caramels dels Reis, l'any passat. Fernando Galindo

El ministeri té sobre la taula els protocols que s’hauran d’aplicar a les cavalcades dels Reis d’Orient. Aquest any seran totalment diferents, més austeres, reduïdes, amb trajectes més llargs i sense caramels, tot amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i llargues esperes al carrer. Però n’hi haurà, els Reis no fallaran a la seva cita amb la canalla. A Escaldes, a última hora si s’aprova, la carrossa sortiria a partir de les 18.30 hores des del pavelló del Prat Gran i es faria la cavalcada durant tot el dia. Creuen que hi anirà molta canalla i per això es va pensar aquesta segona opció. El ministeri de Salut ho determinarà molt en funció de com estigui la pandèmia.



La Unió Pro-Turisme d’Escaldes va presentar les activitats de Nadal. El president de l’associació, Jaume Ambor, va dir que serà el Prat del Roure el lloc que acollirà l’arribada del Pare Noel, el carter reial i els Reis. Per fer-ho possible, la Unió Pro-Turisme ha preparat un recorregut a l’interior de l’edifici, al qual es podrà accedir amb entrades gratuïtes. A través de la pàgina web www.unioproturisme.com es podran aconseguir els tiquets amb cita prèvia per a qualsevol de les tres activitats. Un mateix adult podrà entrar fins a quatre infants.