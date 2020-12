El Govern va destinar 71,8 milions d'euros a educació el 2019

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:09

Redacció Andorra la Vella

La despesa en educació d’Andorra durant el 2019 es va elevar fins als 71,8 milions d’euros, sense comptar les aportacions fetes per part d’Espanya i França. Aquesta xifra suposa que la quantia es va veure incrementada en un 0,5% respecte a l’anualitat del 2018. Cal recordar que la despesa en educació inclou, a banda del sistema educatiu, l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior, la Universitat d’Andorra i l’Institut d’Estudis Andorrans. Respecte al total pressupostari del Govern, la inversió en educació suposa el 16,3% del total, sense tenir en compte els diferents actius i passius financers. Prenent la referència del PIB, l’educació suposa el 2,5% del producte interior brut del Principat.



En xifres totals, i computant l’aportació que tant França com Espanya fan als seus respectius sistemes educatius, i que conjuntament s’eleva fins als 32,7 milions d’euros, la inversió total en educació, en el conjunt dels tres sistemes s’eleva fins als 104,5 milions.



El principal augment de la despesa es concentra en la segona ensenyança, amb un increment del 9%, i també en la formació professional, que va créixer prop del 4,8%. No obstant això, també hi va haver partides que es van veure reduïdes respecte a l’exercici anterior. Aquest és el cas de l’ensenyament superior i la primera ensenyança, que van experimentar deduccions de les xifres que tenien respecte de l’any anterior, que es van girar un 1,3% i un 0,5%, respectivament.