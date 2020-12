El concurs d'Instagram de la Setmana de la Pedra Seca rep 240 fotos

El departament de Patrimoni Cultural ha fet un balanç positiu de la participació ciutadana

Patrimoni Cultural ha tancat les activitats per celebrar la Setmana de la Pedra Seca amb la selecció dels guanyadors del concurs que es va fer a Instagram i que ha tingut una molt bona acollida. De fet, el departament del ministeri de Cultura ha fet un balanç positiu de la implicació de la ciutadania, amb més de 240 fotos rebudes per participar. Finalment, el jurat, format per dos professionals de la fotografia i una representant de Cal Pal, ha seleccionat cinc finalistes, que han estat premiats per posar en valor les construccions en pedra seca que formen part del paisatge. El primer premi ha estat per a l'usuari @yiyovolpi, seguit d'@alexlaraphoto i @nightsidewanderer.



D'altra banda, i coincidint amb el Dia Internacional de les muntanyes, Patrimoni Cultural ha volgut recordar la importància de la pedra seca en els paisatges de muntanya d'Andorra mostrant les imatges guanyadores del concurs.