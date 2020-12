Carta als comuns i al Raonador en contra del telefèric de Carroi

El col·lectiu "Andorra ens mou" fa entrega d'un text amb els neguits i queixes sobre la construcció de la infraestructura

Actualitzada 11/12/2020 a les 11:05

Redacció Andorra la Vella

El col·lectiu "Andorra ens mou", format per Friday For Future, Contracorrent, Ad.Hoc, Apapma, Cases velles andorranes, AD800, Laika i ADN, ha fet entrega avui al comú d'Andorra la Vella i de la Massana i al Raonador del ciutadà una carta en contra de la construcció del telefèric al pic de Carroi. El text subratlla els neguits i els motius de l'oposició del col·lectiu sobre la posada en marxa d'aquesta infraestructura que les dues corporacions comunals ja han començat a engegar. "Des d'Apapma lamentem que s'hagués hagut de marcar limitacions i conceptes des de Medi Ambient perquè hi ha molts punts a tenir en compte en aquest aspecte" ha expressat Carles Iriarte, qui també ha manifestat que el text també reflexiona sobre l'impacte a nivell econòmic, mediambiental, i sobre el model que es vol aconseguir de país. La capital i la Massana han rebut la cara en mà, mentre que el Raonador ho ha fet via telemàtica.

