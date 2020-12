Baqueira descarta obrir avui l'estació i la resta de les catalanes seguiran tancades

Actualitzada 11/12/2020 a les 05:45

Redacció Andorra la Vella

L’estació d’esquí de Baqueira Beret no obrirà avui com tenia previst i ha ajornat sense data l’inici de la temporada. Les pistes araneses, doncs, se sumen a la resta de les catalanes, que mantenen el tancament en espera d’un canvi de fase per part de la Generalitat.



D’altra banda, el Consell General d’Aran demanarà formalment a la Generalitat que s’aixequi de manera immediata el confinament de cap de setmana per municipis. La síndica, Maria Vergés, argumenta la petició per les bones dades de la vall pel que fa a l’evolució de la Covid, que situen ara mateix l’Aran com el territori català amb menys índex de rebrot.



En la mateixa situació estan el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, que juntament amb l’Aran són l’única àrea de tot Catalu­nya que ja ha recuperat la situació de risc baix de propagació del coronavirus. Des de l’Alt Urgell i la Cerdanya, tot i que no han arribat a aquest nivell verd, institucions i entitats també han reclamat la fi del confinament per municipis.